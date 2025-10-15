Открытие «Школьной лиги» в Лотошине отметили спортивным марафоном

15 октября 2025, 09:28

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Торжественное открытие «Школьной лиги» состоялось на большой арене культурно-спортивного центра «Лотошино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В честь открытия для участников организовали марафон «Все вместе», на старт которого вышли команды лотошинских школ, общественных организаций и учреждений.



Почётными гостями мероприятия стали первый заместитель главы округа Лотошино Александр Шагиев, вице-президент федерации гребного спорта, руководительница проекта «Спортмарафон «Все Вместе» Ирина Тропина, олимпийский чемпион, старший тренер сборной России по гребному спорту Игорь Кравцов и бронзовый призёр Олимпийских игр Ирина Федотова.



Спортсмены провели для ребят мастер-классы и соревнования-эстафеты.





«Открытие «Школьной лиги» в нашем округе — это большой шаг в популяризации массового спорта среди молодёжи. И очень здорово, что вместе с нами участие этом приняли олимпийские чемпионы», — сказал Александр Шагиев.