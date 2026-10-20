Открытый чемпионат Московской области по паделу собрал в Истре 80 спортсменов

20 октября 2026, 21:13

оригинал Фото: пресс-служба Федерации падела МО

На кортах падел-клуба Jet Arena в деревне Воронино муниципального округа Истра состоялся открытый чемпионат Московской области по паделу ФПР 750. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Падел – молодой, развивающийся вид спорта. Игра сочетает элементы тенниса и сквоша. Она проходит на корте со стеклянными стенами и металлическими ограждениями, причём отскок от стен является частью игрового процесса. Динамичные розыгрыши и тактическое разнообразие делают падел зрелищным как для участников, так и для болельщиков.



Фото: пресс-служба Федерации падела МО

На турнире выступили 40 пар. Среди 80 спортсменов были восемь представителей Московской области. В течение трёх дней сильнейшие игроки боролись за титул чемпионов Подмосковья.

«Спасибо спортсменам за красивую игру! Главное, что турнир прошёл без травм. Надеемся, что в дальнейшем падел в Московской области будет развиваться. Ждём всех на следующих турнирах в Подмосковье», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.