Отопительные системы Пушкинского готовят к зиме по графику

30 июня 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Коммунальщики городского округа Пушкинский проводят адресные выездные проверки, оценивая состояние оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Проверяют, в частности, тепловой контур и инженерные системы, промывают и опрессовывают трубопроводы. Дополнительно контролируется состояние уплотнительных элементов входных дверей. Такая работа проводится регулярно до наступления осеннего периода.



В городе Пушкино сотрудники управляющей организации МБУ «ЖЭУ Пушкино» сейчас проверяет системы отопления и водоснабжения по адресам 3-я Домбровская ул., 10 и Рабочая ул., 9.

«Инженерные системы горячего водоснабжения и центрального отопления готовы, промыты и опрессованы. Предстоит большая работа по другим адресам. До осени будем проверять уплотнение притворов на входных дверях и окнах», – рассказал главный инженер МБУ «ЖЭУ Пушкино» Владимир Курзаев.