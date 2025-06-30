Отопительные системы Пушкинского готовят к зиме по графику
Коммунальщики городского округа Пушкинский проводят адресные выездные проверки, оценивая состояние оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Проверяют, в частности, тепловой контур и инженерные системы, промывают и опрессовывают трубопроводы. Дополнительно контролируется состояние уплотнительных элементов входных дверей. Такая работа проводится регулярно до наступления осеннего периода.
В городе Пушкино сотрудники управляющей организации МБУ «ЖЭУ Пушкино» сейчас проверяет системы отопления и водоснабжения по адресам 3-я Домбровская ул., 10 и Рабочая ул., 9.
«Инженерные системы горячего водоснабжения и центрального отопления готовы, промыты и опрессованы. Предстоит большая работа по другим адресам. До осени будем проверять уплотнение притворов на входных дверях и окнах», – рассказал главный инженер МБУ «ЖЭУ Пушкино» Владимир Курзаев.
Многоквартирные дома на улице Степана Разина в микрорайоне Заветы Ильича обслуживает ООО «УК Квадрометр». Компания готовит к отопительному сезону 15 домов не только в Заветах, но и в Зеленоградском и в Зверосовхозе.
В Ивантеевке ряд домов обслуживает компания «УРЭП №3». По словам специалистов, работа идёт по графику и должна завершиться до 31 августа.
Как отметили в администрации, в этом году сроки проведения работ по техобслуживанию оборудования сдвинулись. Из-за нестабильной погоды тепло в дома пришлось подавать повторно, и старт профилактики отложили. Коммунальщики стараются уложиться в сжатые сроки без потери качества проверки. На один дом уходит от одного до нескольких дней. Всё зависит от этажности, сложностей инженерных сетей и количества подъездов.