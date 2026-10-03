Отопление подали в 502 многоквартирных дома Лобни

03 октября 2026, 16:43

Фото: Администрация Лобня г.о.

Тепло подали в 502 многоквартирных дома Лобни — это более чем 90 процентов от их общего числа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Специалисты запустили все 16 котельных в муниципалитете. По итогам видеоконференции с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области Лобня находится в зеленой зоне по показателям подачи отопления.



Тепло подается поэтапно: после запуска котельных и подачи теплоносителя специалисты продолжают наладку внутридомовых систем. Они проверяют циркуляцию, устраняют воздушные пробки и регулируют оборудование, чтобы обеспечить равномерный прогрев во всех квартирах.



Дальнейшие работы будут идти до подключения всех домов и стабилизации отопления. Полностью завершить их планируется до 10 октября.