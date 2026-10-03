В гимназии №9 Химок провели урок пожарной грамотности

03 октября 2026, 13:14

Фото: Администрация Химки г.о.

В Химках 1 октября прошел открытый урок по пожарной безопасности для учеников гимназии № 9. Занятие приурочили ко Дню гражданской обороны, сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Практическая часть развернулась во дворе школы. Сотрудники МЧС показали автомобиль боевого расчета, пожарные рукава и оборудование для подачи воды, объяснив назначение каждого элемента. Также ребятам рассказали, как правильно и безопасно пользоваться огнетушителем, и дали отработать навык на месте. Школьники также примерили экипировку пожарного и противогаз.



Внутри здания специалисты разобрали систему безопасности гимназии: показали пути эвакуации и выходы. Ученикам напомнили ключевые правила, снижающие риск пожара: не оставлять включенными электроприборы, не пользоваться неисправными розетками, осторожно обращаться с газовой плитой и не играть с огнем. Спасатели напомнили, что пожар проще предотвратить, чем потушить.



По словам заместителя начальника отдела пожарного надзора и профилактики в Химках Василия Каменского, такие занятия помогают детям научиться ответственнее относиться к вопросам безопасности.