Заявку на льготное питание в школах Подмосковья можно подать в «Доброделе»
Родители и законные представители детей, которым положено бесплатное питание в школах Подмосковья, могут подать заявку на льготу через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, открыть раздел «Услуги» — «Образование» — «Школы» и выбрать пункт «Льготное питание в школе». Затем следует указать муниципалитет, заполнить электронную форму и прикрепить документы. Отправленное заявление поступит напрямую в образовательную организацию. Следить за статусом его обработки можно будет в личном кабинете, а результат станет известен в течение трех рабочих дней.
Удобно и быстро оформить заявление помогут умные сервисы. Если сведения о ребенке уже есть в личном кабинете на портале «Госуслуги», система внесет их автоматически. Также сервис самостоятельно проверит, учится ли школьник в Подмосковье и какие льготы ему положены. Право на бесплатное питание имеют, например, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с инвалидностью. Полный перечень категорий определяется в каждом муниципалитете отдельно, поэтому заявителю покажут актуальные для его округа льготы. Онлайн-услугой уже воспользовались более 128 тысяч раз.
«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Подключиться к нему можно по ссылке.
Удобно и быстро оформить заявление помогут умные сервисы. Если сведения о ребенке уже есть в личном кабинете на портале «Госуслуги», система внесет их автоматически. Также сервис самостоятельно проверит, учится ли школьник в Подмосковье и какие льготы ему положены. Право на бесплатное питание имеют, например, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с инвалидностью. Полный перечень категорий определяется в каждом муниципалитете отдельно, поэтому заявителю покажут актуальные для его округа льготы. Онлайн-услугой уже воспользовались более 128 тысяч раз.
«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Подключиться к нему можно по ссылке.