Оториноларинголог Тен объяснил, как не оглохнуть из-за наушников
Наушники стали главной причиной снижения слуха среди молодёжи и людей старшего возраста. Но это не значит, что от этого девайса нужно отказаться. Для того, чтобы наушники не навредили, достаточно следовать довольно простому правилу. О нём рассказал оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Формула безопасного использования наушников — 60 на 60. То есть не более 60 минут подряд при силе звука не более 60% от максимума, объяснил врач.
«После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трёх часов использования наушников с регулярными перерывами», — сказал Тен.Он добавил, что для детей до 14 лет ограничения более существенные, так как слух у них более уязвим.
«В детском и младшем подростковом возрасте в наушниках безопасно проводить не более часа в день и прослушивание должно быть на умеренной громкости», — пояснил эксперт.Самыми безопасными считаются полноразмерные накладные наушники с шумоподавлением — эта опция позволяет слушать музыку даже в шумном месте на невысокой громкости. А вреднее всего для слуха наушники-затычки: они направляют звук прямо на барабанную перепонку и создают герметичность, из-за чего звуковое давление усиливается.
Громкий звук в наушниках вызывает необратимое повреждение волосковых сенсорных клеток во внутреннем ухе. Кроме того, может возникнуть постоянный или периодический шум в ушах.