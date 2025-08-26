Оториноларинголог Тен объяснил, как не оглохнуть из-за наушников

26 августа 2025, 14:04

оригинал Фото: istockphoto.com/Oscar Martin

Наушники стали главной причиной снижения слуха среди молодёжи и людей старшего возраста. Но это не значит, что от этого девайса нужно отказаться. Для того, чтобы наушники не навредили, достаточно следовать довольно простому правилу. О нём рассказал оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.





Формула безопасного использования наушников — 60 на 60. То есть не более 60 минут подряд при силе звука не более 60% от максимума, объяснил врач.





«После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трёх часов использования наушников с регулярными перерывами», — сказал Тен.

«В детском и младшем подростковом возрасте в наушниках безопасно проводить не более часа в день и прослушивание должно быть на умеренной громкости», — пояснил эксперт.