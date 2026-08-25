Отремонтированная школа №1 в Кашире готова к открытию

25 августа 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В здании каширской школы №1, расположенной на улице Маршала Астахова, завершился капитальный ремонт. Обновлённое здание откроется для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В школе отремонтировали крышу, фасад и входную группу, заменили системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, сантехнику, двери и окна, провели отделку помещений и установили новое оборудование и мебель.





«Для школ Подмосковья капитальный ремонт — это не просто строительные работы, а возможность дать детям пространство, где им будет комфортно учиться, творить и развиваться», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.