В Серпухове проведут занятие о художнике Айвазовском для детей
29 августа Серпуховский историко-художественный музей проведет интерактивное занятие «Сказка о волне и художнике». Юных посетителей в формате экскурсии-сказки познакомят с жизнью и творчеством Ивана Айвазовского, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Дети узнают о ранних годах будущего художника, его первых шагах в искусстве и людях, которые помогли ему развить талант. Отдельно расскажут о том, как у Айвазовского появилась любовь к морю и сформировался интерес к изображению морских пейзажей.
Главным экспонатом программы станет картина Ивана Айвазовского «Прилив». После знакомства с произведением юные гости смогут проявить свои творческие способности: участникам предложат самостоятельно расписать гипсовое панно «Фрегат».
Занятие начнется в 14:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробности о программе можно узнать на сайте Серпуховского историко-художественного музея.
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