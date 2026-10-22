В Подмосковье капитально отремонтировали 19 колледжей
Капитальный ремонт 19 колледжей провели в Московской области за последние пять лет. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Усиление технической базы среднего специального образования особенно важно, учитывая рост его популярности среди молодёжи.
«За предыдущие пять лет капитально обновили 19 колледжей. К 1 сентября текущего года открыли после капитального ремонта ещё семь объектов», — сказал Воробьёв.Кроме того, колледжи планируется открывать непосредственно в составе индустриальных парков. Например, такой колледж появится в парке «Титан» в Ленинском округе. Его откроют уже 1 сентября 2027 года. Ребята смогут учиться там и одновременно знакомиться с производствами.