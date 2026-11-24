В Домодедове спасли молодого человека, выпившего стеклоочиститель
Видео: пресс-служба Минздрава МО
20-летнего пациента, случайно глотнувшего стеклоочистительную жидкость, спасли врачи реанимационного отделения Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Объём выпитого был минимальным, однако из-за того, в стеклоочистители часто содержат токсичные спирты — метиловый и изопропиловый — молодого человека экстренно госпитализировали.
«Пациенту провели полный спектр лабораторных исследований и назначили активную инфузионно-дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез, а также гастропротективные препараты для защиты слизистой желудка. Промывание желудка выполнялось строго в условиях стационара через зонд», — говорится в сообщении.Врачи предупреждают, что смертельно опасно не только пить токсичные спирты, но и вдыхать их пары. Особенно высок риск отравления у людей с болезнями печени.