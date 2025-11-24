Отремонтированный подъезд в Пушкине участвует областном конкурсе
Конкурс на «Лучший отремонтированный подъезд» проводится в Московской области. В число претендентов вошёл подъезд в доме №1 по улице Лесная в пушкинском микрорайоне Мамонтовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ремонт в подъезде провели по инициативе жителей. Они организовали собрание собственников, приняли соответствующее решение большинством голосов и дали задание управляющей компании.
«Художественное оформление подъезда решено в патриотической тематике. На стене разместили большое панно, на котором изображены народы России», — говорится в сообщении.Победителя в конкурсе подъездов определит народное голосование. Оно проводится на портале «Добродел» и завершится сегодня, 24 ноября.