Отремонтированный подъезд в Пушкине участвует областном конкурсе

24 ноября 2025, 15:30

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Конкурс на «Лучший отремонтированный подъезд» проводится в Московской области. В число претендентов вошёл подъезд в доме №1 по улице Лесная в пушкинском микрорайоне Мамонтовка. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ремонт в подъезде провели по инициативе жителей. Они организовали собрание собственников, приняли соответствующее решение большинством голосов и дали задание управляющей компании.





«Художественное оформление подъезда решено в патриотической тематике. На стене разместили большое панно, на котором изображены народы России», — говорится в сообщении.