Отремонтированный Центр образования в Красноармейске готов к 1 сентября

28 августа 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по капитальному ремонту Центра образования №1, расположенного на улице Академика Янгеля в городе Красноармейск Пушкинского округа, выполнены в полном объёме. Объект готов к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание обновили за счёт подмосковного бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.





«Строители отремонтировали фасад, кровлю и входную группу, заменили все инженерные системы: водоснабжение, канализацию, отопление, электроснабжение и вентиляцию, провели отделку помещений и установили новую сантехнику, мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.