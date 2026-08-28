Отремонтированный Центр образования в Красноармейске готов к 1 сентября
Работы по капитальному ремонту Центра образования №1, расположенного на улице Академика Янгеля в городе Красноармейск Пушкинского округа, выполнены в полном объёме. Объект готов к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание обновили за счёт подмосковного бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона.
«Строители отремонтировали фасад, кровлю и входную группу, заменили все инженерные системы: водоснабжение, канализацию, отопление, электроснабжение и вентиляцию, провели отделку помещений и установили новую сантехнику, мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.Центр образования №1 откроется 1 сентября.