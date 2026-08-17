Отремонтированную школу в селе Трубино готовят к открытию

17 августа 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы №28, расположенной в селе Трубино округа Щёлково, завершён. Обновлённое здание готовят к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводился за счёт регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодёжь и дети».





«В ходе капитального ремонта в здании обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, сантехнику, радиаторы, потолки, полы, двери и окна, провели отделку помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.