Подмосковье и Дагестан обсудили создание и обслуживание инженерной инфраструктуры

17 августа 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области и Министерства строительства Дагестана провели рабочую встречу. Темой стало строительство объектов водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.





В рамках обмена опытом стороны представили собственные подходы к управлению инфраструктурными проектами; действующие системы, в которых отслеживают строительные процессы; инструменты цифрового мониторинга исполнения работ.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Министерства ЖКХ Московской области продемонстрировали коллегам формат работы проектного офиса. В нём выстроены процессы координации участников, контроля сроков и этапов реализации объектов, а также механизмы оперативного решения проблем, возникающих при реализации объектов по региональной государственной программе.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«За пять лет в Подмосковье по государственной программе реализовали более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году теме уделяется особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа – от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе мы уже видим снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО