Подмосковье и Дагестан обсудили создание и обслуживание инженерной инфраструктуры
Специалисты Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области и Министерства строительства Дагестана провели рабочую встречу. Темой стало строительство объектов водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
В рамках обмена опытом стороны представили собственные подходы к управлению инфраструктурными проектами; действующие системы, в которых отслеживают строительные процессы; инструменты цифрового мониторинга исполнения работ.
Сотрудники Министерства ЖКХ Московской области продемонстрировали коллегам формат работы проектного офиса. В нём выстроены процессы координации участников, контроля сроков и этапов реализации объектов, а также механизмы оперативного решения проблем, возникающих при реализации объектов по региональной государственной программе.
«За пять лет в Подмосковье по государственной программе реализовали более 250 мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Это новые водозаборные узлы, очистные сооружения и сети. В этом году теме уделяется особое внимание. На базе Министерства ЖКХ заработал проектный офис. Он отвечает за контроль каждого этапа – от инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию. Благодаря его работе мы уже видим снижение стоимости строительных проектов на 17% и сокращение сроков оценки проектно-сметной документации в два раза», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Особое внимание уделили этапам жизненного цикла объектов и механизмам взаимодействия между участниками строительного процесса. Одним из самых интересных элементов практики, представленных коллегами из Дагестана, стала система отслеживания незаконных построек. Она реализована в картографическом формате и позволяет наглядно находить и контролировать такие объекты. После встречи стороны отметили ценность взаимного обмена практиками и договорились продолжать сотрудничество.
Ранее сообщалось, что в рамках государственной программы с 2020 года в Подмосковье обновлено 96 водозаборных узлов. Благодаря этому стабильное и качественное водоснабжение получили около 500 000 жителей региона.