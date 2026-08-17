В Павловском Посаде арестовали неудачливого пособника мошенников

17 августа 2026, 16:59

оригинал Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции МО

Павлово-Посадский городской суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.





По версии следствия, в июле этого года июля с жительницей Подмосковья связались неизвестные. Один из них представился сотрудником банка и сообщил, что у её сына есть задолженность по банковской карте, которую нужно оплатить.



Далее потерпевшую через мессенджер попросили назвать код из SMS. Когда она сделала это, ей пришло сообщение о том, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан.

«Затем потерпевшей сообщили о необходимости отдать имеющиеся у неё деньги неустановленному лицу. Вечером 27 июля в городе Павловском Посаде она передала подсудимому два миллиона рублей. Тот в дальнейшем должен был отдать эти деньги неустановленным лицам. Однако он не смог довести преступные действия до конца, так как был задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.