В Запрудне проведут выездную диспансеризацию и лотерею

17 августа 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Городок здоровья» развернут в посёлке Запрудня Талдомского округа в субботу, 22 августа. Все желающие смогут пройти там первый этап диспансеризации и принять участие в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





«Городок» разместят у парка «Солнечный берег» рядом со спорткомплексом «Антей». Пациентов будут принимать с 11:00 до 14:00.





«Мы приглашаем жителей Запрудни в наш ежегодный «Городок здоровья». Приходите всей семьей! Наши специалисты позаботятся о вашем здоровье. Ранняя диагностика помогает выявлять заболевания, даже протекающие бессимптомно. Профилактика — наша тактика! До встречи на Дне здоровья», — сказал заведующий Запрудненским подразделением Дубненской больницы Артем Запорожец.