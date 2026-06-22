Оценку работы подмосковных НКО перевели в цифровой формат
Социально ориентированным некоммерческим организациям Московской области предоставили возможность подтверждать качество оказываемых ими услуг через региональный госпортал. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
О преимуществах новой опции рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Цифровизация государственных услуг — это не только удобство, но и прозрачность. Новая онлайн- услуга дала нам инструмент, который помогает жителям региона быстро находить проверенные организации соцподдержки, а самим НКО — официально подтвердить свою репутацию», — сказала Куртяник.Подать заявку на получение заключения о качестве услуг могут социально ориентированные НКО, зарегистрированные как юрлицо, не попавшие в список недобросовестных поставщиков услуг и не имеющие жалоб от получателей услуг за последние два года.