Достижения.рф

Оценку работы подмосковных НКО перевели в цифровой формат

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Социально ориентированным некоммерческим организациям Московской области предоставили возможность подтверждать качество оказываемых ими услуг через региональный госпортал. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.



О преимуществах новой опции рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

«Цифровизация государственных услуг — это не только удобство, но и прозрачность. Новая онлайн- услуга дала нам инструмент, который помогает жителям региона быстро находить проверенные организации соцподдержки, а самим НКО — официально подтвердить свою репутацию», — сказала Куртяник.
Подать заявку на получение заключения о качестве услуг могут социально ориентированные НКО, зарегистрированные как юрлицо, не попавшие в список недобросовестных поставщиков услуг и не имеющие жалоб от получателей услуг за последние два года.
Лев Каштанов

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