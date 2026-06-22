В Мытищах состоится открытие XIII летней спартакиады учащихся России
Церемония открытия XIII летней спартакиады учащихся России состоится в Мытищах в четверг, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Турниры в рамках спартакиады будут проходить в 19 российских регионах и завершатся в сентябре. В программе соревнований 51 вид спорта, за медали сразятся свыше 13 тысяч человек.
«В Подмосковье проведут девять финалов: в Мытищах — по самбо и греко-римской борьбе, в Одинцове — по спортивной аэробике и спортивной акробатике, в Раменском — по айкидо, кикбоксингу, бадминтону и вольной борьбе, в Красногорске — по шахматам, а в Химках — по бейсболу», — говорится в сообщении.Соревнования спартакиады примут также Москва, Хабаровский, Пермский края и Краснодарский края, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, республика Коми, Свердловская, Рязанская, Пензенская, Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Челябинская, Воронежская и Самарская области.