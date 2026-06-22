В Серпухове построили дом на 125 квартир
Дом на 125 квартир построили в составе жилого комплекса «Ивановские дворики» в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Общая площадь новостройки составляет свыше семи тысяч квадратных метров. Квартиры представлены в различных планировках. Подъезды расположены на уровне тротуаров для удобства жильцов с колясками и маломобильных людей», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроена гостевая парковка на десять машин.
Рядом с домом есть поликлиники, школы, детские сады, супермаркеты, а таже ледовый дворец, где работают секции фигурного катания и хоккея. Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.