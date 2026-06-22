Власти Павловского Посада проверили стройки и ход благоустройства в округе
Выездную проверку строительства и благоустройства провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В список адресов на проверку вошло местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Там нужен косметический ремонт, а также необходимо установить пандус для маломобильных посетителей.
«Определяем точные объемы работ. Наша задача — завершить всё до октября», — сказал Сергей Балашов.Он добавил, что планируется установить мемориальную доску в честь жителей округа, погибших на специальной военной операции.
Врип главы округа осмотрел также стадион «Филимоновский» и отметил, что есть замечания к подрядчику по поводу темпа работ — его необходимо нарастить. Кроме того, Балашов проверил, как ведётся подготовка к фестивалю колокольного искусства, который состоится 12 июля.