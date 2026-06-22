Власти Павловского Посада проверили стройки и ход благоустройства в округе

22 июня 2026, 09:30

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную проверку строительства и благоустройства провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В список адресов на проверку вошло местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Там нужен косметический ремонт, а также необходимо установить пандус для маломобильных посетителей.





«Определяем точные объемы работ. Наша задача — завершить всё до октября», — сказал Сергей Балашов.