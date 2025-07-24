Овечкин, Дацюк, Капризов и другие звёзды сыграют на финале ОвиCUP в Подмосковье

24 июля 2025, 21:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

9 августа, в заключительный день Кубка Александра Овечкина, на лёд арены «Мытищи» им. В.И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Участие в Матче звёзд вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Александром Овечкиным примут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие хоккеисты», – говорится в сообщении.