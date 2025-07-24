Овечкин, Дацюк, Капризов и другие звёзды сыграют на финале ОвиCUP в Подмосковье
9 августа, в заключительный день Кубка Александра Овечкина, на лёд арены «Мытищи» им. В.И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участие в Матче звёзд вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Александром Овечкиным примут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие хоккеисты», – говорится в сообщении.Также в составе команд выступят двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, чемпион России, обладатель Суперкубка страны, призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв и другие.
После гала-матча состоится финальная игра турнира лучших детско-юношеских команд, исход которой определит обладателя главного трофея – переходящего кубка имени легендарного хоккеиста. Победителей и призёров наградит лично Овечкин. Кроме того, для болельщиков запланированы спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.
Как напомнили в ведомстве, в этом году Кубок Александра Овечкина будет проходить со 2 по 9 августа на двух ледовых площадках – в Красногорске на арене им. Владимира Петрова и в Мытищах на арене им. Виктора Шалимова.
Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он состоится в седьмой раз. В нём примут участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана – это рекордное количество участников за все время проведения соревнований.
Для болельщиков вход на трибуны в день проведения Матча звёзд 9 августа будет свободным, но по предварительной регистрации на сайте Кубка Овечкина. Бронирование билетов будет доступно с 25 июля.