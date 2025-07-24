Сразу два пляжа примут в выходные фестиваль «Звёздное лето в Подмосковье»
В Серпухове и Лыткарине 26 и 27 июля пройдёт спортивный фестиваль в рамках нового проекта «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Звёздное лето в Подмосковье» – серия спортивных тренировок и мастер-классов для тех, кто предпочитает отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, известные артисты и участники телепроекта «Титаны».
«Открытые занятия для отдыхающих на пляже проведут шестикратный чемпион России по футболу, чемпион мира по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады молодёжи России по пляжному волейболу Елена Федчук, победитель шоу «Титаны», учитель физкультуры из Коломны Геннадий Мальковский, а также участница шоу «Титаны», президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России Полина Волчек», – рассказали в министерстве.Участники фестиваля выполнят вместе со спортсменами разминку, поиграют в подвижные игры, примут участие мастер-классах для всей семьи с розыгрышем призов.
Главным событием дня станет серия волейбольных матчей. Команда звёздных гостей попытается обыграть коллективы местных жителей. Завершится мероприятие большой освежающей «перестрелкой» из водного оружия.
О времени и местах проведения фестиваля можно узнать на сайте подмосковного Минспорта.
Всего в этом летнем сезоне запланировано несколько спортивных пляжных фестивалей в разных городских и муниципальных округах Подмосковья.