Сразу два пляжа примут в выходные фестиваль «Звёздное лето в Подмосковье»

24 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Серпухове и Лыткарине 26 и 27 июля пройдёт спортивный фестиваль в рамках нового проекта «Звёздное лето в Подмосковье». Об этом сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.





«Звёздное лето в Подмосковье» – серия спортивных тренировок и мастер-классов для тех, кто предпочитает отдых у воды. Тренировки проводят титулованные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, известные артисты и участники телепроекта «Титаны».



«Открытые занятия для отдыхающих на пляже проведут шестикратный чемпион России по футболу, чемпион мира по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады молодёжи России по пляжному волейболу Елена Федчук, победитель шоу «Титаны», учитель физкультуры из Коломны Геннадий Мальковский, а также участница шоу «Титаны», президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики России Полина Волчек», – рассказали в министерстве.