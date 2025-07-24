В Химках состоятся два баскетбольных матча сборной России со сборной Ирана
Встречи сборных Ирана и России состоятся 28 и 30 июля в баскетбольном центре «Химки» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Вход для зрителей на матчи будет свободным. Кроме того, запланирована онлайн-трансляция игр на официальном сайте Российской федерации баскетбола и в сообществе РФБ в соцсети «ВКонтакте».
«28 июля матч начнётся в 19:00, а 30 июля — в 18:00», — отмечается в сообщении.Баскетбольный центр «Химки» расположен по адресу: Московская область, город Химки, улица Кирова, владение 27.
В подмосковном Минспорта также сообщили, что после игр с Ираном сборная России отправится в Египет. Там в начале августа россияне сыграют два матча с местной национальной сборной.