В Химках состоятся два баскетбольных матча сборной России со сборной Ирана

24 июля 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Встречи сборных Ирана и России состоятся 28 и 30 июля в баскетбольном центре «Химки» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Вход для зрителей на матчи будет свободным. Кроме того, запланирована онлайн-трансляция игр на официальном сайте Российской федерации баскетбола и в сообществе РФБ в соцсети «ВКонтакте».





«28 июля матч начнётся в 19:00, а 30 июля — в 18:00», — отмечается в сообщении.