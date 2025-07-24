Юные футболистки из Красногорска победили на всероссийском турнире

24 июля 2025, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футбольная команда девочке 2012-2013 годов рождения из спортшколы «Зоркий» округа Красногорск одержала победу на финальном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч — Лига юных футболистов». Об сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На играх в группе команда «Зоркий» обыграла со счётом 4:2 футболисток из самарской области и со счётом 4:0 — челябинскую команду «Тангай» и сыграли вничью с командой «Миллерово» из Ростовской области. Такой результат обеспечил «Зоркому» первое место в группе и выход в четвертьфинал.





«В четвертьфинале «Зоркий» встретился с нижегородской командой «Бутурлино» и победил со счётом 3:2. Полуфинальная игра с командой «Ника» из Ленинградской области завершилась со счётом 4:0 в пользу красногорских финалисток. А в финале подмосковная команда одержала победу над «Надеждой» их Краснодарского края со счётом 1:0», — говорится в сообщении.