В Подмосковье провели более 470 тысяч телемедицинских консультаций для детей

08 мая 2026, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 470 тысяч онлайн-консультаций провели для маленьких пациентов врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме специалист может объяснить результаты анализов, скорректировать назначенное лечение, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и пр.





«С начала 2026 года более 470 тысяч телемедицинских консультаций в Московской области провели детям. Это 26% от общего числа онлайн-приёмов», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.