В Подмосковье провели более 470 тысяч телемедицинских консультаций для детей
Свыше 470 тысяч онлайн-консультаций провели для маленьких пациентов врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме специалист может объяснить результаты анализов, скорректировать назначенное лечение, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и пр.
«С начала 2026 года более 470 тысяч телемедицинских консультаций в Московской области провели детям. Это 26% от общего числа онлайн-приёмов», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию можно на приёме лечащего врача, через инфомат в поликлинике, приложение «Добродел:Телемедицина», областной портал госуслуг «Здоровье», с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ или по телефону 122.