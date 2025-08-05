Озимый рапс из Подмосковья признан безопасным по итогам экспертизы

05 августа 2025, 17:03

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Москве и Подмосковье завершил лабораторные испытания первых образцов озимого рапса нового урожая, поступивших из Сергиево-Посадского округа. Анализу подверглись два сорта: «ЕС Дарко» и «ЕС Гидромел», отобранные из товарной партии общим объёмом 2 тысячи тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.