Озимый рапс из Подмосковья признан безопасным по итогам экспертизы

Филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Москве и Подмосковье завершил лабораторные испытания первых образцов озимого рапса нового урожая, поступивших из Сергиево-Посадского округа. Анализу подверглись два сорта: «ЕС Дарко» и «ЕС Гидромел», отобранные из товарной партии общим объёмом 2 тысячи тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Продукция предназначена для пищевого использования. Проверка проводилась в соответствии с ГОСТами и требованиями Технического регламента Таможенного союза. Специалисты оценили содержание тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов и пестицидов. Все показатели оказались в пределах нормы.
Особое внимание уделили выявлению ГМО — генетически модифицированные организмы в пробах не обнаружены. Также рапс прошёл проверку на вредные примеси, в том числе семена клещевины, которые в масличных культурах недопустимы. Органолептическая оценка подтвердила соответствие цвета и запаха нормам, а анализ жирнокислотного состава подтвердил качество продукта.
По результатам испытаний рапс признан безопасным для использования.