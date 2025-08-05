В Дмитровском округе благоустроили 14 «народных троп»
Ещё четырнадцать протоптанных жителями дорожек общей протяжённостью около семи километров благоустроили на территории Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели в рамках реализации областной программы «Народные тропы».
«Если люди протаптывают тропу — значит, она им действительно нужна. Зачастую такие пути являются самыми короткими и логичными маршрутами между улицами, жилыми кварталами и соцобъектами», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.Он добавил, что в муниципалитете ежегодно анализируют ситуацию с тропинками и включают востребованные маршруты в программу благоустройства.
В свою очередь замглавы округа Юрий Головков рассказал, что для включения той или иной тропинки в программу жителям достаточно обратиться в местную службу благоустройства и объяснить, зачем нужна эта дорожка.