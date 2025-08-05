В Подмосковье открыли стационары кратковременного пребывания

05 августа 2025, 16:52

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В 2025 году в 58 медучреждениях Подмосковья начали работу стационары кратковременного пребывания. Здесь помощь оказывают пациентам, не нуждающимся в длительной госпитализации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По словам заместителя председателя правительства региона, министра здравоохранения Максима Забелина, чаще всего в таких стационарах проводят операции по направлениям хирургии, урологии, травматологии, гинекологии и офтальмологии.



«Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания более 13 тыс. пациентов получили в них медпомощь», — отметил он.

После вмешательства за состоянием пациента следят врачи. При хорошем самочувствии его выписывают домой в день операции, переводя на амбулаторное наблюдение.

Стационары кратковременного пребывания открыты, в частности, в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Химках и Жуковском.

