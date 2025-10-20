Достижения.рф

Младшеклассники запрыгнули на поезд на станции «Лианозово» и уехали в сторону Лобни

Фото: пресс-служба ЦППК

Опасное поведение детей на железной дороге в Подмосковье всколыхнуло общественность. О произошедшем пишет «Москва 24».



Отмечается, что несколько мальчиков, которым, судя по внешнему виду, явно не исполнилось и десяти лет, решили прокатиться на крыше поезда. Это произошло на станции «Лианозово», откуда поезд отправился в сторону Лобни.

Эксперты и очевидцы предупреждают, что такие действия – не просто безрассудная игра, а настоящая русская рулетка с непредсказуемыми и зачастую трагическими последствиями.

В связи с этим правоохранительные органы и железнодорожники обращаются к родителям с призывом сохранять бдительными и объяснять детям все ужасающие риски «зацепинга». Ведь такая поездка может оказаться для ребёнка последней.

Анастасия Чинкова

