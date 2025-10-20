Волонтёры прекратили поиски пропавшего в Подмосковье 14-летнего зацепера
В Подмосковье завершились активные поиски подростка, который неделю назад исчез после встречи с зацеперами. Об этом сообщили представители волонтерского отряда LizaAlert в беседе с MSK1.RU.
По словам добровольцев, поиски приостановили вечером 19 октября. Как пояснили в отряде, прекращать поиск обычно начинают тогда, когда человека уже нашли, и требуется время для подтверждения его личности – независимо от того, жив он или нет.
«Мы сталкивались с ситуациями, когда в больнице находили человека с точно совпадающими данными, но это оказывалось ошибкой, и поиск продолжался», — отметил представитель поисково-спасательного отряда.Отец 14-летнего пропавшего подтвердил прекращение поисков, однако подробностей и причин не знает.
В то же время в Следственном комитете Московской области «Ленте.ру» заявили, что уголовное дело по факту пропажи подростка продолжается, а поиски официально не прекращли.
Ранее, 17 октября, на железнодорожных путях обнаружили кроссовки и мобильный телефон подростка, однако других подробностей пока нет.