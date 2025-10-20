Волонтёры прекратили поиски пропавшего в Подмосковье 14-летнего зацепера

20 октября 2025, 19:35

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

В Подмосковье завершились активные поиски подростка, который неделю назад исчез после встречи с зацеперами. Об этом сообщили представители волонтерского отряда LizaAlert в беседе с MSK1.RU.





По словам добровольцев, поиски приостановили вечером 19 октября. Как пояснили в отряде, прекращать поиск обычно начинают тогда, когда человека уже нашли, и требуется время для подтверждения его личности – независимо от того, жив он или нет.





«Мы сталкивались с ситуациями, когда в больнице находили человека с точно совпадающими данными, но это оказывалось ошибкой, и поиск продолжался», — отметил представитель поисково-спасательного отряда.