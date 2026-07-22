Паллиативная служба Луховицкой больницы получила новое оборудование

22 июля 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Противопролежневые матрасы, три подъёмника для реабилитации и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции лёгких получила паллиативная служба централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Новое оборудование уже ввели в эксплуатацию. Оно помогает обеспечить безопасность пациентов, снижает физическую нагрузку на медперсонал и в целом позволяет повысить качество ухода.





«Например, подъёмники исключительно полезны при транспортировке пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться из-за болезней или травм», — отметила главная медсестра Луховицкой больницы Валентина Бурмистрова.