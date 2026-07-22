Паллиативная служба Луховицкой больницы получила новое оборудование
Противопролежневые матрасы, три подъёмника для реабилитации и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции лёгких получила паллиативная служба централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование уже ввели в эксплуатацию. Оно помогает обеспечить безопасность пациентов, снижает физическую нагрузку на медперсонал и в целом позволяет повысить качество ухода.
«Например, подъёмники исключительно полезны при транспортировке пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться из-за болезней или травм», — отметила главная медсестра Луховицкой больницы Валентина Бурмистрова.Медтехнику в регионе закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».