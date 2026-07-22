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Паллиативная служба Луховицкой больницы получила новое оборудование

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Противопролежневые матрасы, три подъёмника для реабилитации и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции лёгких получила паллиативная служба централизованного отделения первичной медико-санитарной помощи на дому Луховицкой больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Новое оборудование уже ввели в эксплуатацию. Оно помогает обеспечить безопасность пациентов, снижает физическую нагрузку на медперсонал и в целом позволяет повысить качество ухода.

«Например, подъёмники исключительно полезны при транспортировке пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться из-за болезней или травм», — отметила главная медсестра Луховицкой больницы Валентина Бурмистрова.
Медтехнику в регионе закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».
Лев Каштанов

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