Скрининг на рак кишечника прошли с января более 120 тысяч жителей Подмосковья

22 июля 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проверку на злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта прошли с начала текущего года более 120 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Онкоскрининг, состоящий в исследовании кала на скрытую кровь, проводится в рамках областного проекта по ранней диагностике колоректального рака. Этот проект запустили в регионе в прошлом году.





«Раннее выявление онкологических заболеваний является ключевым фактором успешного лечения. Из более чем 120 тысяч жителей, прошедших скрининг на колоректальный рак в этом году, онкозаболевание выявили у 521 человека. Этих пациентов направили на лечение в центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.