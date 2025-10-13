В Красногорске открыли памятник в честь участников СВО
На территории Георгиевского храма в Нахабине освятили и открыли памятник в честь участников спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
В церемонии участвовали архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, представителей Красногорского благочиния и верующие.
«Светлая память всем нашим героям! Пусть этот памятник станет местом тихой молитвы, где каждый сможет найти утешение», — сказал глава Красногорска Дмитрий Волков.
Памятник создали по инициативе настоятеля храма, иерея Павла Островского и усилиями юной прихожанки Кристины Соколовой. Скульптура изображает Христа, поднимающего павшего бойца, что символизирует вечную жизнь. Фраза «Сегодня восстаю с Тобою Воскресшим» выгравирована на монументе.