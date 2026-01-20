Бельгийский журналист высказался о российской фигуристке

20 января 2026, 12:11

Бельгийский журналист Дельво: Петросян взяла бы «золото» на чемпионате Европы

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Бельгийский журналист Мартен Дельво из издания Het Nieuwsblad высказал мнение о российской фигуристке Аделии Петросян. Он считает, что она могла бы стать обладательницей золотой медали на чемпионате Европы по фигурному катанию.





Мужчина отметил, что уровень женских соревнований за последние три года оставляет желать лучшего. По его словам, отсутствие российских спортсменок оказало значительное влияние на результаты турнира.





«Петросян легко завоевала бы золото. Уровень чемпионата Европы в этом году разочаровал. Только Петрыкина показала достойное выступление», — добавил журналист в беседе с Metaratings.ru.