Бельгийский журналист высказался о российской фигуристке
Бельгийский журналист Дельво: Петросян взяла бы «золото» на чемпионате Европы
Бельгийский журналист Мартен Дельво из издания Het Nieuwsblad высказал мнение о российской фигуристке Аделии Петросян. Он считает, что она могла бы стать обладательницей золотой медали на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Мужчина отметил, что уровень женских соревнований за последние три года оставляет желать лучшего. По его словам, отсутствие российских спортсменок оказало значительное влияние на результаты турнира.
«Петросян легко завоевала бы золото. Уровень чемпионата Европы в этом году разочаровал. Только Петрыкина показала достойное выступление», — добавил журналист в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, что в конце 2025 года Петросян лидировала после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Во время проката фигуристка впервые в сезоне прыгнула тройной аксель. После произвольной программы она сохранила первое место (235,95 балла).