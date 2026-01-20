Рапиристки из Подмосковья завоевали медаль юниорского Кубка мира

20 января 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области в составе сборной России заняли третье место на этапе Кубка мира-2026 среди юниоров и кадетов по рапире. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В национальную сборную вошли подмосковные рапиристки Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова, а также Дарья Коржова из Курской области.





«В четвертьфинале российская команда победила сборную Китая, в полуфинале — уступила команде США, а в схватке за третье место одержала победу над сборной Венгрии», — говорится в сообщении.