Рапиристки из Подмосковья завоевали медаль юниорского Кубка мира
Представительницы Московской области в составе сборной России заняли третье место на этапе Кубка мира-2026 среди юниоров и кадетов по рапире. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В национальную сборную вошли подмосковные рапиристки Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова, а также Дарья Коржова из Курской области.
«В четвертьфинале российская команда победила сборную Китая, в полуфинале — уступила команде США, а в схватке за третье место одержала победу над сборной Венгрии», — говорится в сообщении.Соревнования проходили в Тбилиси 17-18 января.
Ранее сообщалось, что шпажисты Московской области Аркадий Кардава и Лилана Черчесова завоевали золотую и бронзовую медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бахрейне.