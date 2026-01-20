Достижения.рф

Рапиристки из Подмосковья завоевали медаль юниорского Кубка мира

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области в составе сборной России заняли третье место на этапе Кубка мира-2026 среди юниоров и кадетов по рапире. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В национальную сборную вошли подмосковные рапиристки Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова, а также Дарья Коржова из Курской области.

«В четвертьфинале российская команда победила сборную Китая, в полуфинале — уступила команде США, а в схватке за третье место одержала победу над сборной Венгрии», — говорится в сообщении.
Соревнования проходили в Тбилиси 17-18 января.

Ранее сообщалось, что шпажисты Московской области Аркадий Кардава и Лилана Черчесова завоевали золотую и бронзовую медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бахрейне.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0