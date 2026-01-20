Агент Кузьмичев: информация о возвращении Джикии является фейком
Информация о возможном возвращении Георгия Джикии в Россию и его переходе в грозненский «Ахмат» не соответствует действительности. Об этом заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичёв.
Ранее в ряде источников утверждалось, что 32-летний защитник может продолжить карьеру в «Ахмате» в случае расставания клуба с Насером Гандри. Однако, по словам агента, никаких официальных предложений от российских команд Георгию Джикии не поступало. Кузьмичёв в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что на текущий момент нет ни переговоров, ни предпосылок для трансфера.
Защитник продолжает выступать за турецкий «Антальяспор», контракт с которым действует с июля 2025 года. В нынешнем сезоне Джикия провёл 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами, оставаясь стабильным игроком основного состава.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. В ближайшее время изменений в его клубном будущем не планируется.
Читайте также: