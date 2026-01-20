Агент Кузьмичев: информация о возвращении Джикии является фейком

20 января 2026, 11:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Информация о возможном возвращении Георгия Джикии в Россию и его переходе в грозненский «Ахмат» не соответствует действительности. Об этом заявил представитель футболиста Владимир Кузьмичёв.