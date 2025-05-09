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В Дубне на берегу канала имени Москвы установили памятную стелу и ДОТ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне возле переправы, соединяющей Московскую и Тверскую области, появились памятная стела и ДОТ с противотанковым шипом. Мемориал установили там, где в 1942 году был выстроенный по каналу рубеж обороны советских войск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Линия ПВО не только защищала там подступы к столице, но и обороняла стратегически важные объекты – плотину и Иваньковскую гидроэлектростанцию. ДОТ – один из её элементов. Раньше он стоял на противоположном берегу канала и был повёрнут на северо-запад, так как неприятеля ждали по воде, на катерах. Он был установлен 24 апреля 1942 года. На нём видна дата, выбитая 83 года назад.

В создании нового памятника участвовали дубненцы разных поколений.
«К нам обратились из компании «Русметалл» с предложением вместе сделать этот памятник. Символично было привлечь молодёжь, чтобы сохранять память поколений», – рассказала руководитель третьего структурного подразделения Дмитровского техникума Екатерина Юрова.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В создании противотанкового шипа приняли участие студенты первого курса – будущие сварщики Семён Ларин и Дмитрий Шангин. Стелу в виде огня сделали сотрудники компании «Русметалл».
«Как и в годы войны, у жителей Дубны есть общее дело. Сегодня это сохранение памяти о том, какой ценой ковалась Победа. Благодарю горожан, проявивших личную инициативу и установивших памятный знак там, где в годы войны зенитчики охраняли водный путь на Москву», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
ДОТ водрузили на возвышенность участники патриотической группы «Пунктир Времени».

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#день победы
#9 мая
#подмосковье
#московская область
В Солнечногорске пройдут соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох»
09 мая 2025, 17:07

Фото: iStock/ Sviatlana Lazarenka

17 мая в Солнечногорске состоятся открытые соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох», которые посвящены 80-летию Победы, сообщила пресс-служба Хуторского казачьего общества городского округа Солнечногорск.
Турнир пройдет во втором корпусе МБОУ СОШ №4 города Солнечногорск. Между собой будут соревноваться команды девушек и юношей из казачьих обществ, военно-патриотических клубов и объединений, объединения «Юнармия» и «Движения первых» Солнечногорска. В мероприятии примет участие от 150 до 200 человек.

В качестве почетного гостя на соревнования пригласили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Во время проведения «Казачьего Сполоха» для гостей предусмотрены различные воспоминания. Люди смогут участвовать в бесплатном мастер-классе по плетению маскировочных сетей, посмотреть пошивочные изделия для фронта. На соревнованиях организуют мини-музей из зоны спецоперации, а гости смогут увидеть выступление спортивных и творческих коллективов.

Участников мероприятия угостят полевой кухней, сладкой ватой, попкорном и узваром (казачьим компотом).

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#подмосковье
#солнечногорск
#соревнования
#андрей воробьёв
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Подмосковный врач Омарова описала алгоритм действий при укусе змеи
09 мая 2025, 15:57

Фото: iStock / MikeLane45

В разных районах Подмосковья всё чаще стали замечать змей. Их пробуждение особенно опасно для любителей отдыха на природе во время майских праздников.
Выезжать на лесную прогулку лучше в высокой обуви. При встрече с рептилией не стоит к ней приближаться, сказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Она также рассказала, что делать, если змея всё же укусила.
«Если вы в лесу одни, нельзя поддаваться панике и бежать к людям. Интенсивное движение лишь ускорит кровоток, а значит, и распространение яда по организму. Вызовите помощь по телефону. Если же мобильная связь принимается плохо, не спеша, размеренно двигайтесь к ближайшему населённому пункту», – объяснила Омарова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По словам врача, в ожидании скорой помощи нужно занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, больше пить жидкости и принять антигистаминные препараты

Как сказали в министерстве, в Подмосковье обитает четыре вида змей. Среди них два вида неядовитых – уж обыкновенный и медянка. Ещё два вида – ядовитые. Это гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Последняя в пять раз опаснее первой.

Отличить ужа от гадюки просто: на его голове заметны характерные желтые «очки». Голова у него круглая, а у гадюки — треугольная. Зрачки у безобидной рептилии – тоже круглые, у ядовитой – вертикальные, как у кошки.

В ведомстве напомнили, что уж и гадюка занесены в Красную книгу Московской области, поэтому уничтожать их запрещено.

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#майские праздники
#безопасность
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Бдительные жители Балашихи сообщили о лесном пожаре
09 мая 2025, 15:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории гослесфонда Московской области за сутки обнаружили и ликвидировали один пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Местные жители заметили очаг возгорания в Озёрном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО городского Балашиха и сообщили по телефону 112. Пожар менее чем за полтора часа ликвидировали девять человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – говорится в сообщении.
Причинами пожара в ведомстве назвали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Срок лишения свободы может составить до 10 лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
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В Ивантеевке открыли памятную доску в честь лётчика Прокудина на улице его имени
09 мая 2025, 15:34

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

В Ивантеевке открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Алексея Прокудина. Она появилась на доме по улице, носящей имя ветерана, сообщили в пресс-службе, рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский
Алексей Николаевич Прокудин – штурман дальней авиации, участник битвы за Москву и героической обороны Сталинграда. Он выполнял самые ответственные задания, не раз отправлялся в самое пекло войны. На его счету – 255 боевых вылетов. В августе 1944 года штурману звена 108-го авиационного полка дальнего действия капитану Прокудину присвоили звание Героя Советского Союза.
«Открытие памятной доски – знаковое событие для округа. Алексей Николаевич был настоящим офицером – честным, храбрым, преданным своему делу. Его жизнь стала образцом для многих поколений защитников Отечества. Сегодня, открывая памятную доску, мы не только почтили память героя, но и передали эстафету мужества и чести молодому поколению», – сказала уполномоченный главы округа Нина Ушакова.
Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

От имени главы муниципалитета Максима Красноцветова она поблагодарила инициаторов установки мемориальной доски, а также автора идеи – депутата окружного Совета депутатов Владимира Савенко и его единомышленникам, родным и близким героя за сохранение памяти и преемственности поколений.

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#московская область
#максим красноцветов
#9 мая
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В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу
09 мая 2025, 14:30

Фото: t.me/zabelinm

Медицинские работники сыграли особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Об этом, поздравляя жителей Подмосковья с 80-летием Победы, заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Особую роль в войне сыграли медработники, которые выносили раненых с поля боя, спасали жизни солдат под обстрелами и в тылу. А в послевоенное время они занимались восстановлением здоровья всей страны. Мы помним подвиг наших предков и будем продолжать передавать эту память своим детям, внукам и правнукам», – написал Забелин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что подвиг народа, его стойкость, мужество и единство навсегда останутся в нашей памяти и будут примером патриотизма для всех поколений.

В Подмосковье, как и по всей России сегодня отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9-го мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

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