В Дубне на берегу канала имени Москвы установили памятную стелу и ДОТ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне возле переправы, соединяющей Московскую и Тверскую области, появились памятная стела и ДОТ с противотанковым шипом. Мемориал установили там, где в 1942 году был выстроенный по каналу рубеж обороны советских войск, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Линия ПВО не только защищала там подступы к столице, но и обороняла стратегически важные объекты – плотину и Иваньковскую гидроэлектростанцию. ДОТ – один из её элементов. Раньше он стоял на противоположном берегу канала и был повёрнут на северо-запад, так как неприятеля ждали по воде, на катерах. Он был установлен 24 апреля 1942 года. На нём видна дата, выбитая 83 года назад.
В создании нового памятника участвовали дубненцы разных поколений.
В создании противотанкового шипа приняли участие студенты первого курса – будущие сварщики Семён Ларин и Дмитрий Шангин. Стелу в виде огня сделали сотрудники компании «Русметалл».
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В создании нового памятника участвовали дубненцы разных поколений.
«К нам обратились из компании «Русметалл» с предложением вместе сделать этот памятник. Символично было привлечь молодёжь, чтобы сохранять память поколений», – рассказала руководитель третьего структурного подразделения Дмитровского техникума Екатерина Юрова.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В создании противотанкового шипа приняли участие студенты первого курса – будущие сварщики Семён Ларин и Дмитрий Шангин. Стелу в виде огня сделали сотрудники компании «Русметалл».
«Как и в годы войны, у жителей Дубны есть общее дело. Сегодня это сохранение памяти о том, какой ценой ковалась Победа. Благодарю горожан, проявивших личную инициативу и установивших памятный знак там, где в годы войны зенитчики охраняли водный путь на Москву», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.ДОТ водрузили на возвышенность участники патриотической группы «Пунктир Времени».
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Лора Луганская