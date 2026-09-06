Парадом гоночных машин поприветствовали зрителей участники Гран-при Москвы по дрифту на автодроме в Раменском округе

06 сентября 2026, 17:38

На автодроме RDRC Racepark в Раменском округе прошел Гран‑при Москвы по дрифту

Фото: Ольга Стаферова

В Раменском округе, на автодроме RDRC Racepark, начался захватывающий Гран‑при Москвы по дрифту. С первых минут мероприятие привлекло внимание зрителей эффектным парадом автомобилей, который задал высокую планку для всего дня.







Перед началом основной борьбы участники устроили автограф-сессию. Болельщики смогли увидеть мощные автомобили, пообщаться с пилотами и получить автографы от тех, кто вскоре выйдет на трассу за призами.



Особенную атмосферу в этот день создавала единственная девушка-пилот — Анна Воскобой. Её гоночный BMW Е‑30 был не просто спортивным автомобилем, а настоящим произведением искусства. Анна сама разрабатывала дизайн, опираясь на свой опыт в реставрации и живописи.



Это был второй соревновательный день. Первый, который прошёл 5 сентября, запомнился неожиданной погодой. Утренний дождь усложнил задачу пилотам на новой конфигурации трассы. К вечеру асфальт высох, и его пришлось поливать искусственно, чтобы обеспечить равные условия для всех участников.



В квалификации лучшим стал Алексей Разинков, набравший рекордные 98 баллов. Новая трасса с коротким разгоном, опасными поворотами у стены и сложной шпилькой стала настоящим испытанием, которое показало мастерство спортсменов в переменчивых условиях.