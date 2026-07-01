Подмосковные борцы-классики стали призёрами юниорского первенства России
Две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в Омске с 25 по 28 июня.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Иван Соломин из Воскресенска, выступавший в весе до 60 килограммов, и Аркадий Балабекян из Химок в весовой категории до 72 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзовые награды Подмосковью принесли химчане Максим Аверин и Дорджи Шунгурциков в весовых категориях до 97 килограммов и до 63 килограммов соответственно, а также спортсмен из Подольска Константин Савчук в весе до 67 кг.
Первенство является одним из ключевых турниров для отбора борцов в национальную сборную.