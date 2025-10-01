Состязания по практической стрельбе в Балашихе соберут лучших спортсменов России

01 октября 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта

4 октября в Балашихе состоятся открытое первенство и Кубок Московской области по пневматическому пистолету и пневматическому карабину. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования пройдут на площадке спортшколы олимпийского резерва «Метеор». В первенстве примут участие стрелки в возрасте от 11 до 15 лет, в кубковых соревнованиях – мужчины и женщины старше 16 лет. За награды соревнований поспорят лучшие спортсмены страны, члены сборных России и Московской области.

«Вам предстоит продемонстрировать результат долгих часов тренировок. Пусть ваш разум будет ясен, руки тверды, а сердце – спокойно. Не думайте о результате, думайте о процессе. Сосредоточьтесь на каждом выстреле, доверьтесь себе и своей подготовке. Желаем вам честной борьбы и попадания в «альфу»», – обратился к участникам предстоящих турниров главный тренер по пневматическому оружию Московской области Александр Тарасов.