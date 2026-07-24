Парк Мострансавто в этом году пополнят более 250 современных автобусов ЛИАЗ
Ликинский автобусный завод в Орехово-Зуевском округе передал Мострансавто первую в этом году партию из 15 новых автобусов ЛИАЗ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Уже в ближайшее время эти автобусы выйдут на маршруты в Домодедове и Лосино-Петровском.
«До конца июля завод поставит ещё 61 автобус, а всего в этом году парк Мострансавто пополнят 252 современные машины разных классов. Они поступают по программе льготного лизинга и нацпроекту «Инфраструктура для жизни», – рассказал губернатор.
По словам Воробьёва, новые автобусы – это комфорт и безопасность для пассажиров.
«Они низкопольные, оборудованы пандусами и местами для маломобильных жителей, системами климат-контроля, видеонаблюдением, USB-зарядками, информационными табло и современными системами безопасности. За последние пять лет мы обновили в Подмосковье 3500 автобусов», – добавил губернатор.
По словам Андрея Воробьёва, сегодня в регионе работает около 2000 маршрутов. За три года пассажиропоток вырос на 20%. Как отметил глава региона, в Подмосковье продолжают обновлять общественный транспорт. Важно не снижать темп и продолжать делать поездки комфортнее и надёжнее для жителей.