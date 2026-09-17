Парк подмосковных автобусов пополнился 18 новыми машинами

17 сентября 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

18 новых автобусов среднего класса Citymax 8 (ПАЗ 320210) поступили в автопарк компании «Мострансавто», подведомственной Минтрансу Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.





В автобусе Citymax 8 есть 22 сидячих места, а всего салон рассчитан на 32 пассажиров, включая одного на инвалидной коляске. Модель оснащена системами отопления, кондиционирования, вентиляции и информирования пассажиров, есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, а посадку и высадку маломобильных людей облегчает книлинг — наклон кузова в сторону остановки.





«Первые автобусы уже ввели в эксплуатацию. Они обслуживают три маршрута в Богородском округе: № 3 «Вокзал — завод ЖБИ — Вокзал», № 10 «Вокзал — улица Чапаева» и № 36 «Ногинск — Алексеево», — говорится в сообщении.