В Сергиевом Посаде завершают благоустройство источника Саввы Сторожевского
В подмосковном Сергиевом Посаде подходит к концу благоустройство территории источника преподобного Саввы Сторожевского — ученика Сергия Радонежского. Ход работ оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава округа Оксана Ероханова, сообщили в местной Администрации.
Проект предусматривает оборудование удобных спусков к воде, укрепление склонов оврага рулонным газоном, укладку новой плитки возле родника, благоустройство дорожек вдоль ручья и установку освещения. Также здесь заменят лавочки и благоустроят зону у родников.
«Порядок наведён. Всё, что необходимо было сделать, сделано. Попросил заменить лавочки, также не сильно резонируют с этим местом экспозиции из камней, представляют больше какие-то языческие вещи. Мы договорились, камни уберём и посадим горные сосны. И самое важное, непосредственно сами родники бьют в двух местах — нам необходимо сделать крытую купель. Следом за этим идёт чистка реки формирование берегов», — депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова сообщила, что по работе есть ряд замечаний, подрядчик будет их исправлять.
Работы проводят в рамках реализации Стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Территория является одной из исторических частей округа.