Семилетняя художница из Подольска победила на всероссийском арт-конкурсе

Ученица подольской изостудии «Колорит» дома культуры «Октябрь», семилетняя Арина Авакумова одержала победу на всероссийском конкурсе рисунка «Зимние мотивы». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Конкурс организовало творческое объединение «Арт Колибри».

«Арина Авакумова получила диплом лауреата первой степени в номинации «Зимние узоры» за работу «Северное сияние», — уточняется в сообщении.
Награду получила и руководительница студии «Колорит» Евгения Фаткина: ей вручили диплом «За духовно эстетическое воспитание подрастающего поколения».

«Для ребёнка каждая награда подтверждает, что его труд заметили и оценили по достоинству. Для нас, педагогов, такие победы — это лучшая мотивация продолжать развивать таланты своих учеников», — сказала Евгения Фаткина.
Сейчас в студии «Колорит» занимаются более 250 детей.
