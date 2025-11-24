В Кашире провели соревнования по плаванию для детей и подростков
Открытые соревнования для пловцов от 2013 до 2018 годов рождения состоялись в бассейне каширского дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками турнира стали ребята из Серебряных Прудов, Ступина, Озёр, Зарайска, Егорьевска и Каширы.
«Соревнования проходили в двух дисциплинах: 50 метров стилем брасс и 50 метров стилем баттерфляй. Атмосфера была дружелюбной, царила взаимная поддержка и доверие», — говорится в сообщении.Турнир организовал спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева. Награды победителям вручили директор спортклуба Светлана Княжничева, главный судья Александр Марюшкин и судейская коллегия.
