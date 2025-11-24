Достижения.рф

В Кашире провели соревнования по плаванию для детей и подростков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытые соревнования для пловцов от 2013 до 2018 годов рождения состоялись в бассейне каширского дворца спорта «Юбилейный». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Участниками турнира стали ребята из Серебряных Прудов, Ступина, Озёр, Зарайска, Егорьевска и Каширы.

«Соревнования проходили в двух дисциплинах: 50 метров стилем брасс и 50 метров стилем баттерфляй. Атмосфера была дружелюбной, царила взаимная поддержка и доверие», — говорится в сообщении.
Турнир организовал спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева. Награды победителям вручили директор спортклуба Светлана Княжничева, главный судья Александр Марюшкин и судейская коллегия.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Центра детского творчества «Светлячок» в Кашире идёт по графику.
Лев Каштанов

