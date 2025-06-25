Парки Каширы приглашают на зарядку, мастер-классы и лекции

25 июня 2025, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городских парках Каширы каждую неделю проходят разнообразные мероприятия, которые становятся точками притяжения для жителей и гостей округа. Все активности проводятся в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и рассчитаны на разные возрастные категории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.

Подробная информация о мероприятиях и запись на мастер-классы доступны в

телеграм-канале парка.

Полная афиша по округу размещена в

телеграм - канале «Кашира. Культура. Спорт».

Организаторы напоминают: в случае неблагоприятной погоды возможны изменения в расписании.

​ Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира



Афиша мероприятий на период с 24 по 29 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе уделяют большое внимание наполнению культурной программы для жителей. С афишей всех мероприятий Подмосковья можно ознакомиться на портале

welcome.mosreg.ru.









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