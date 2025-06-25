Парки Каширы приглашают на зарядку, мастер-классы и лекции

В городских парках Каширы каждую неделю проходят разнообразные мероприятия, которые становятся точками притяжения для жителей и гостей округа. Все активности проводятся в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» и рассчитаны на разные возрастные категории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Организаторы напоминают: в случае неблагоприятной погоды возможны изменения в расписании.
Афиша мероприятий на период с 24 по 29 июня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе уделяют большое внимание наполнению культурной программы для жителей. С афишей всех мероприятий Подмосковья можно ознакомиться на портале welcome.mosreg.ru. 0+.