Школьники Подмосковья проходят летнюю практику на агропредприятиях
В Подмосковье продолжается практика привлечения школьников на подработку в период летних каникул. На предприятиях группы «Малино» трудоустроены подростки от 14 лет. Все несовершеннолетние сотрудники оформляются по Трудовому кодексу РФ при обязательном письменном согласии родителей. Продолжительность рабочего дня для них не превышает 4 часов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уже третий год подряд такие агропредприятия, как АО «Озеры», АО «Северка» и ООО «СПК имени Ленина», принимают школьников на летнюю подработку. В июне работу получили более 30 подростков, еще около 10 человек включены в кадровый резерв и начнут трудовую деятельность в июле. Юные сотрудники участвуют в семеноводческих работах, благоустройстве территорий и помогают в мелиорации. Завершат сезонную практику они к началу учебного года.
Перед началом работы все школьники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. Предприятия группы «Малино» рассматривают вовлечённых в сельхозпроизводство подростков как потенциальных кандидатов на целевое обучение в профильных вузах, формируя из них будущий кадровый резерв для агропромышленного комплекса региона.
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