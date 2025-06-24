Школьники Подмосковья проходят летнюю практику на агропредприятиях

24 июня 2025, 17:35

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье продолжается практика привлечения школьников на подработку в период летних каникул. На предприятиях группы «Малино» трудоустроены подростки от 14 лет. Все несовершеннолетние сотрудники оформляются по Трудовому кодексу РФ при обязательном письменном согласии родителей. Продолжительность рабочего дня для них не превышает 4 часов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.