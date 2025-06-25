Подмосковные самбистки завоевали золото и серебро на чемпионате России
Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсменки из Подмосковья успешно выступили на чемпионате России по пляжному самбо, который прошёл с 20 по 22 июня в Зеленоградске Калининградской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В весовой категории до 50 килограммов золото завоевала Александра Ильнер из Талдомского городского округа, одержав победу в финальной схватке над Оксаной Суровцевой из Свердловской области.
Серебряную медаль в категории до 72 килограммов принесла в копилку региона Карина Черевань из Можайского муниципального округа. В финале она уступила Екатерине Оноприенко, также представляющей Свердловскую область.
Отмечается, что победители и призёры национального первенства получат право представить Россию на чемпионате мира по пляжному самбо, который в этом году состоится в Сингапуре.
В юбилейном, пятом по счёту, чемпионате страны приняли участие свыше 100 спортсменов из 28 регионов. Турнир прошёл в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
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