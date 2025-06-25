Подмосковные самбистки завоевали золото и серебро на чемпионате России

25 июня 2025, 09:19

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья успешно выступили на чемпионате России по пляжному самбо, который прошёл с 20 по 22 июня в Зеленоградске Калининградской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.