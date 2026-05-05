В Подмосковье ко Дню Победы помоют более трёх тысяч памятников

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше трёх тысяч памятников, связанных с Великой Отечественной войной, помоют сотрудники коммунальных служб в Московской области в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Способы очистки и средства, которые для этого применяются, зависят от материала, из которого изготовлен памятник, и от его состояния.





«Согласно принятой технологии, специалисты проверяют объект на наличие ржавчины или повреждений, промывают его, а затем наносят специальный раствор, который смывают сильным напором воды. В финале памятник вытирают и высушивают», — говорится в сообщении.